Ηράκλειο: Στη φυλακή η 25χρονη μητέρα της 3χρονης που κακοποιήθηκε – Υποστήριξε ότι είπε ψέματα γιατί φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά

Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τις συνθήκες τραυματισμού του 3χρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο Κρήτης, που παραμένει διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ μετά την κακοποίησή του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 25χρονη ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε πως μένει στον Σταυρό στα Χανιά, έχει 4 παιδιά από δύο συντρόφους, τα 3 που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που έπεσε θύμα κακοποίησης και πλέον νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Υποστήριξε πως είχε 6 κυήσεις από τις οποίες οι 2 δεν τελεσφόρησαν ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν είχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει. Για τα ψέματα στις καταθέσεις της που έχουν προσδώσει διαστάσεις θρίλερ στην υπόθεση είπε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά.

Η 25χρονη εμφανίστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της.

Αναμένονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για τη μητέρα και τον 25χρονο Πακιστανό σύντροφό της. Στο μεταξύ, ζήτημα χρόνου είναι να κληθούν σε απολογία η μητέρα και ο 25χρονος Πακιστανός για τις συνθήκες τραυματισμού του 3χρονου κοριτσιού. Αστυνομικοί συλλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή στοιχεία για την υπόθεση ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια «δεμένη» δικογραφία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026) αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο και ο 25χρονος κατηγορούμενος στο κομμάτι που αφορά το διοικητικό σκέλος της υπόθεση και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα.

«Δεν μας έλεγε ουτε το όνομά της»

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων όπου είχε μεταφερθεί η 3χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Ο αστυνομικός μεταξύ άλλων ανέφερε: «Μου είπαν έχουμε να παιδι άσχημα χτυπημένο στο χειρουργείο, ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και το επανέφεραν οι αναισθησιολόγοι. Ρώτησα πού ειναι η μητέρα; Μου λέει ειναι εδώ απ’ έξω αλλα δεν μπορώ να συνεννοηθώ.

Πήγα αμέσως και της πήρα κατάθεση . Στην αρχή μου είπε οτι μένει Κουνουπιδιανά μετά Καλύβες μετά ότι δουλεύει Κυανή Ακτή σε ξενοδοχείο. Όλα αυτά αποδείχτηκαν ψέματα. Μου είπε οτι έμενε με την αδερφή της το παιδι τις ώρες που εκείνη δούλευε και ότι η αδερφή της έχει δυο αγόρια που είναι ζωηρά και τη χτύπησαν και μάλιστα τα μάλωσε.

Μετά μου είπε ότι έπεσε στις κούνιες στις Καλύβες. Και ότι από εκεί πήρε ταξί και το πήγε νοσοκομείο. Η γιατρός μου είπε πως το παιδι δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε μώλωπες σε όλο το σώμα, αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Τότε μου είπαν για τα δυο παιδιά που φαινόνταν να έχουν γεννηθεί από την ίδια αλλα πέθαναν λέει.

Πήρα τον εισαγγελέα, μου λέει να συλληφθεί αμέσως, όπως και η αδερφή της η οποία δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο έπαιρνε τηλέφωνο ο σύντροφος και του λέω έλα απο δω, ωστόσο δεν ήρθε ποτέ, εμείς τον εντοπίσαμε. Τελικά αυτά όλα ήταν ψέματα και οι κατοικείς και η αδερφή και οι συνθήκες του ατυχήματος. Από το νοσοκομείο μου είπαν ότι αυτή απο τα παιδιά δήλωσε ότι έχει μονο το χτυπημένο. Ενώ φαίνεται να έχει αλλα δυο παιδιά αλλά που είναι;

Ουτε στις κούνιες χτύπησε, ουτε τα παιδάκια το χτύπησαν. Για τον πατέρα μου έλεγε ότι δεν θυμάται το όνομά του και ότι λείπει στη Γερμανία. Απο το βιβλιάριο υγείας βρήκαμε ότι το παιδί γεννήθηκε 12.09.2022 αλλα ειναι άδειο, ουδέποτε έχει πάει σε γιατρό το παιδί. Δεν μας έλεγε ουτε το όνομά της. Είπε οτι μένει με την αδερφή της με δυο παιδιά αδέρφια 7,5 και 8,5 ετών και οτι ο άντρας που τηλεφωνούσε ήταν σύντροφος της αδερφής της ενώ ήταν δικός της».

Τι υποστήριξε η 25χρονη κατηγορούμενη

Στην απολογία της η 25χρονη τόνισε ότι μένει στον Σταυρό με τα 4 παιδιά της και με τον σύντροφό της με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί το μωρό. Είπε πως δεν έχει σταθερή εργασία αλλά όταν εργάζεται αφήνει τα παιδιά μόνα. Σε ερωτήσεις της Έδρας ως προς το γιατί είπε ψέματα απάντησε πως φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά. Υποστήριξε πως το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες αλλά χτύπησε στο σπίτι.

«Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθάριζα το σπίτι, τα παιδιά ηταν εκεί έξω εκεί χτύπησε» τόνισε.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της όπως παραπέμφθηκε σημειώνοντας οτι για ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν κατέθεσε τουλάχιστον 3 φορές ψευδώς.

Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση, της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ χωρίς αναστολή στην έφεση. Στο μεταξύ ο τραυματισμός της 3χρονης ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις Αρχές και η προανάκριση συνεχίζεται.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η αλήθεια είναι τελευταία εκδοχή που ανέφερε σήμερα, ότι το παιδί τραυματίστηκε στο σπίτι τους ενώ έπαιζε με τα αδέρφια του.