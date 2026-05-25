Ηράκλειο: «Θρίλερ» με τον θάνατο μωρών της οικογένειας της 3χρονης που κακοποιήθηκε – Στον εισαγγελέα οι γονείς της

Αναπάντητα τα ερωτήματα για το 3χρονο παιδί που διακομίστηκε σε νοσοκομείο Ηρακλείου με αιμάτωμα στο κεφάλι και εκδορές. Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει τους γονείς του που κατηγορούνται για την κακοποίησή του, ενώ τα τρία αδέλφια του παραμένουν σε νοσοκομείο των Χανίων, υπό καθεστώς προστασίας, μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.

Τα παιδιά ηλικίας 8 και 6 χρόνων και 6 μηνών εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο και υποστήριξαν πως η 3χρονη είναι αδελφή τους. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η συγγένειά τους με το παιδί που δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, μετά την κακοποίησή του.

Υπενθυμίζεται πως το παιδί είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων αλλά οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του καθώς φέρει σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα που είχε προκληθεί παλαιότερα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Οι αρχές συνέλαβαν από την πρώτη στιγμή την μητέρα του ενώ ο πατέρας του αναζητούνταν για ημέρες ώσπου εν τέλει συνελήφθη. Και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα καθώς κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μυστήριο με τους θανάτους και άλλων παιδιών της οικογένειας

Και ενώ οι έρευνες για την υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης είναι σε εξέλιξη, η αποκάλυψη πως η οικογένεια είχε χάσει και άλλα παιδιά, εγείρει περισσότερα ερωτήματα και ανησυχία.

Σύμφωνα με το Cretalive, τουλάχιστον 2 παιδιά της οικογένειας βρήκαν αιφνίδιο θάνατο στο παρελθόν.

Η μητέρα ωστόσο ισχυρίστηκε πως πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ισχυρισμοί που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Σχετικά με τα 4 εν ζωή παιδιά της οικογένειας, οι αρχές έχουν σχηματίσει την εικόνα πως ζούσαν σε άσχημο περιβάλλον όπου παραμελούνταν ενώ η 3χρονη που δίνει μάχη για τη ζωή της είχε πέσει και θύμα κακοποίησης.

Το αν και τα υπόλοιπα παιδιά κακοποιούνταν, θα φανεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ταυτόχρονα, δεν είναι σαφές αν όλα αυτά είναι βιολογικά παιδιά του Πακιστανού που συνελήφθη

Πάντως, το κοριτσάκι που νοσηλεύεται φέρεται ως βιολογικό του παιδί.