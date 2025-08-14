Ηράκλειο: Συνελήφθη 48χρονος που ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με έναν 48χρονο άνδρα να ξυλοκοπεί τον ηλικιωμένο πατέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ο γιος επισκέφτηκε το πατρικό του σπίτι και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να χτυπά, να βρίζει και να απειλεί τον ηλικιωμένο πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 76χρονος ειδοποίησε την αστυνομία, όμως μέχρι να φτάσουν στο σημείο άντρες της αστυνομίας ο γιος είχε ήδη φύγει.

Ο ηλικιωμένος κατήγγειλε το παιδί του για ενδοοικογενειακή βία και αναζητήθηκε από τους άνδρες του Α Αστυνομικού Τμήματος.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του και μόλις είδε τους αστυνομικούς φαίνεται να εξαγριώθηκε και να άρχισε να ωρύεται.

Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες, εκατοντάδες σφαίρες και φυσίγγια καθώς και μικρή ποσότητα χασίς.