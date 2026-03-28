Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» λαϊκή αγορά – Έπεσαν τέντες και αναποδογύρισαν αγροτικά

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη με ισχυρούς ανέμους να σφυροκοπούν το Ηράκλειο, προκαλώντας πανικό και ζημιές σε λαϊκή αγορά.

Το περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου (28.03.2026) στη λαϊκή αγορά των Πατελών στο Ηράκλειο, όταν ξεκίνησαν να χτυπούν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν δύο αγροτικά και να σκιστούν οι τέντες που προφύλαγαν τα προϊόντα.

Όπως περιγράφουν οι έμποροι, είχαν δέσει τα σχοινιά των τεντών πάνω στα αγροτικά με αποτέλεσμα οι άνεμοι να χτυπήσουν τις τέντες και να αναποδογυρίσουν τα οχήματα.

Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.

