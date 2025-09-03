«Και τα άλλα παιδιά στο σπίτι τα είχε γεννήσει» λένε γείτονες της 34χρονης που πέθανε μαζί με το μωρό της στα Πατήσια

Δεν την χωράει ο νους την διπλή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα της οδού Σκρα στα Πατήσια, με μία 34χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο παιδάκι της. Δυστυχώς ούτε το μωράκι κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή…

Μέσα στο σπίτι στα Πατήσια, τραγικοί μάρτυρες του δράματος, ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδάκια της γυναίκας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η 34χρονη γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι και άγνωστο γιατί, πέθανε μαζί με το μωρό της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χαλάσει το κινητό της τηλέφωνο και ίσως αυτό να εξηγεί το γιατί δεν κάλεσε για βοήθεια.

Την εικόνα θανάτου, με μητέρα και νεογέννητο, αντίκρισε ο σύζυγος της 34χρονης επιστρέφοντας από τη δουλειά του.

«Δεν ήμουν σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, την βρήκα νεκρή» είπε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη γυναίκα ήταν στο μήνα της «αλλά όχι για να γεννήσει σήμερα».

«Έτσι γεννούσε, στο σπίτι»

Όπως είπαν γείτονες της οικογένειας, το πιθανότερο σενάριο είναι η γυναίκα να είχε επιλέξει να γεννήσει στο σπίτι, ωστόσο κάτι δεν πήγε καλά με τον τοκετό.

«Απ ότι μου είπε ο αδελφός της, έκοψε και τον ομφάλιο λώρο μόνη της και μετά, με το παιδάκι της πέθανε. Από ότι έμαθα, έτσι γεννούσε σπίτι. Και τα προηγούμενα παιδιά. Μου είπαν και ότι και τα άλλα παιδιά τα είχε γεννήσει στο σπίτι. Λυπάμαι πάρα πολύ…» είπε μία από τις γειτόνισσες της οικογένειας.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μία από τις γειτόνισσες, που μένουν στην ίδια πολυκατοικία με την οικογένεια, είναι αστυνομικός και ήταν από τους πρώτους που έτρεξαν στο σπίτι της 34χρονης. Ωστόσο ήταν ήδη αργά για μητέρα και μωρό.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, που έσπευσε στο σημείο, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ρεπορτάζ: Κλαούντιο Σουμπάσι