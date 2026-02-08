Καϊμακτσαλάν: Εντοπίστηκε 31χρονος σκιέρ που εξαφανίστηκε από το χιονοδρομικό κέντρο

Τα ίχνη ενός 31χρονου σκιέρ χάθηκαν την Κυριακή (08.02.2026) από το χιονοδρομικό κέντρο στο όρος Καϊμακτσαλάν με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του.

Ο 31χρονος σκιέρ, ελληνικής καταγωγής αναζητείται στο Καϊμακτσαλάν, αφού οι οικείοι του έχασαν το σήμα με το κινητό του και αμέσως ενημέρωσαν το χιονοδρομικό κέντρο. Ωστόσο, ο νεαρός εντοπίστηκε από τους αρμόδιους, ενώ θα του παρασχεθούν προληπτικά οι πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπεύθυνοι του χιονοδρομικού κέντρου ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 18:35 και ξεκίνησαν οι έρευνες εντοπισμού του.

Δεν υπήρξε ακριβές σημείο της εξαφάνισης.

Ειδικότερα ο 31χρονος εντοπίστηκε από ερπυστριοφόρο όχημα και είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, τον σκιέρ εντόπισαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, ο οποίος ανέφερε ότι αποπροσανατολίστηκε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο να τον παραλάβει για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.