Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και σε νησιά – Δεν ξεπερνά τους 18 βαθμούς η θερμοκρασία

Με βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα αφού από αύριο Δευτέρα (22/12/2025), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε Ιόνιο αλλά και στην Αττική, και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στην ανατολική Αττική και τα νησιά του Ιονίου θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.