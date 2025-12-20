Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές – Από 4 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αύριο Κυριακή (21/12/2025) σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Από τη νύχτα βροχές στα νησιά του Ιονίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα είναι αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τη νύχτα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις, αυξημένες στα νοτιότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.