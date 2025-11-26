Ελλάδα

Καιρός – Κέρκυρα: Ξεκόλλησε κομμάτι πλεξιγκλάς από την οροφή κολυμβητηρίου την ώρα του αγώνα λόγω Adel

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς
Αποκόλληση πλεξιγκλάς από την οροφή κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα
Γερανός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κέρκυρας επιχειρεί να απομακρύνει με ασφάλεια το πλεξιγκλάς που αποκολλήθηκε από τη στέγη του κολυμβητηρίου / πηγή φωτογραφίας corfunewspaper.gr

Κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα το απόγευμα της Τετάρτης (26.11.2025), την ώρα που διεξαγόταν αγώνας και είχε κόσμο στις εξέδρες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Το περιστατικό με την αποκόλληση του πλεξιγκλάς από τη στέγη του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας συνέβη λίγη ώρα μετά από μία μικρής διάρκειας, αλλά σφοδρή καταιγίδα, καθώς εξακολουθεί να μαίνεται η κακοκαιρία Adel, η οποία συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.

 

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.

