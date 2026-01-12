Καιρός: Κλειστά σχολεία και καθυστερήσεις έναρξης μαθημάτων σήμερα λόγω του χιονιά

Κλειστά θα μείνουν σήμερα, Δευτέρα 12.01.2025, πολλά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω του κρύου αλλά και του χιονιού σε πολλές περιπτώσεις.

Το νέο κύμα πολικού ψύχους θα χτυπήσει πολλές περιοχές της χώρας ενώ στα λευκά έχουν ήδη ντυθεί κυρίως πόλεις και χωριά στη βόρεια Ελλάδα, έτσι γι ατην ασφάλεια των παιδιών κάποια από τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Στη Φλώρινα δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου, με τους παιδικούς σταθμούς να λειτουργούν κανονικά. Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία στους δήμους Αμυνταίου και Πρεσπών, όπως και το ΚΔΑΠ Πρεσπών, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Δεν θα ανοίξουν σχολεία και σε περιοχές όπως η Αμφίπολη, η Θάσος, ο Παγγαίος, οι Διρφύες – Μεσσάπιες, καθώς και τα Γυμνάσια και Λύκεια στον Δομοκό. Κλειστά θα παραμείνουν ακόμη σχολεία στους δήμους Βισαλτίας (στη Μαυροθάλασσα), Νέας Ζίχνης, Άνδρου, Νευροκοπίου, Σιντικής (Αχλαδοχώρι), καθώς και σε οικισμούς του Σουφλίου. Στον Δήμο Λαγκαδά δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις περιοχές Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.

Σε άλλες περιοχές, τα σχολεία θα ανοίξουν με καθυστέρηση. Στην Καστοριά, στη Δεσκάτη, στον Πολύγυρο, στο Νεστόριο, στο Καρπενήσι, στα Γρεβενά, στα Σέρβια και στο Βελβεντό τα μαθήματα θα ξεκινήσουν περίπου στις 9:00 το πρωί. Στον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας η έναρξη θα γίνει ακόμη πιο αργά, στις 10:00. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές θα λειτουργήσουν κανονικά.