Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καιρός: Κλειστά σχολεία και καθυστερήσεις έναρξης μαθημάτων σήμερα λόγω του χιονιά

Πολλά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας θα παραμείνουν κλειστά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Σχολείο με χιόνι
Photo / Eurokinissi

Κλειστά θα μείνουν σήμερα, Δευτέρα 12.01.2025, πολλά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω του κρύου αλλά και του χιονιού σε πολλές περιπτώσεις.

Το νέο κύμα πολικού ψύχους θα χτυπήσει πολλές περιοχές της χώρας ενώ στα λευκά έχουν ήδη ντυθεί κυρίως πόλεις και χωριά στη βόρεια Ελλάδα, έτσι γι ατην ασφάλεια των παιδιών κάποια από τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Στη Φλώρινα δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου, με τους παιδικούς σταθμούς να λειτουργούν κανονικά. Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία στους δήμους Αμυνταίου και Πρεσπών, όπως και το ΚΔΑΠ Πρεσπών, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Δεν θα ανοίξουν σχολεία και σε περιοχές όπως η Αμφίπολη, η Θάσος, ο Παγγαίος, οι Διρφύες – Μεσσάπιες, καθώς και τα Γυμνάσια και Λύκεια στον Δομοκό. Κλειστά θα παραμείνουν ακόμη σχολεία στους δήμους Βισαλτίας (στη Μαυροθάλασσα), Νέας Ζίχνης, Άνδρου, Νευροκοπίου, Σιντικής (Αχλαδοχώρι), καθώς και σε οικισμούς του Σουφλίου. Στον Δήμο Λαγκαδά δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις περιοχές Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.

Σε άλλες περιοχές, τα σχολεία θα ανοίξουν με καθυστέρηση. Στην Καστοριά, στη Δεσκάτη, στον Πολύγυρο, στο Νεστόριο, στο Καρπενήσι, στα Γρεβενά, στα Σέρβια και στο Βελβεντό τα μαθήματα θα ξεκινήσουν περίπου στις 9:00 το πρωί. Στον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας η έναρξη θα γίνει ακόμη πιο αργά, στις 10:00. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
149
92
74
70
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο «κόκκινο» η διασπορά των ιώσεων και της γρίπης Α' - Οι περιοχές με το πιο υψηλό ιικό φορτίο
Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μάλιστα, η θετικότητα της γρίπης έχει εκτιναχθεί στο 41%, δηλαδή σχεδόν 1 στους 2 πολίτες που επισκέπτεται Κέντρο Υγείας με συμπτώματα, διαγιγνώσκεται με τον ιό.
άνδρας που βήχει
Newsit logo
Newsit logo