Μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel στην Ελλάδα και τους πάνω από 5.000 νεκρούς στην Λιβύη, η φονική καταιγίδα έφτασε εξασθενημένη στην Αίγυπτο.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel πάνω από την έρημο Σαχάρα, ενώ σε μια από τις εικόνες που δημοσίευσε στο Facebook ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου φαίνονται λίμνες που έχουν σχηματιστεί στην Αίγυπτο μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Χρήστες του Twitter δείχνουν την πορεία της κακοκαιρίας – καταιγίδας Daniel πάνω από την Αίγυπτο, ενώ ο καιρός της Αιγύπτου είναι κυρίως συννεφιασμένος και βροχερός.

Δείτε την ανάρτηση:

#ImageOfTheDay#StormDaniel causes severe floods in #Libya 🇱🇾



➡️At least 5,200 casualties have been reported and 8,000 people are still missing



The flooded areas🟦after Daniel’s passage through the Libyan desert are visible when comparing the #Sentinel2 images of↙️2 &↘️12 Sept pic.twitter.com/IEimCGouAh