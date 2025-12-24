Καιρός σήμερα: Ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας – Καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Έντονες βροχές και καταιγίδες θα «χτυπήσουν» τη χώρα σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στα δυτικά, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο Ιόνιο, από το μεσημέρι την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία και στη Θράκη. Από το μεσημέρι στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και στο Θρακικό από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από τη νύχτα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων) και την κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων από το μεσημέρι στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.