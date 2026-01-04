Καιρός σήμερα: Θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο που αγγίζουν τα 8 μποφόρ – Βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές

Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα, Κυριακή (4/1/2026) σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αγγίζοντας τους 20 βαθμούς, ενώ άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα νησιά του Ιονίου, στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα βόρεια τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τις Σποράδες, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, τη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19, τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.