Καισαριανή: Βασίλης Παπαδήμας και Ηλίας Ρίζος οι 2 πρώτοι που ταυτοποιήθηκαν από τις φωτογραφίες στο ebay

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που εικάζεται ότι απεικονίζουν τους 200 αντιστασιακούς κομμουνιστές που εκτελέστηκαν εν ψυχρώ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Κρεχ στους Μολάους Λακωνίας.

Οι φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν αρχικά στο ebay και στη συνέχεια στην ομάδα Greek WWII archives στο Facebook. Όπως ήταν αναμενόμενο οι φωτογραφίες έγιναν γρήγορα viral ανάμεσα στους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, ενώ μέσα σε λίγες ώρες έγινε και η πρώτη «άτυπη» ταυτοποίηση ενός εκ των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή.

Μια από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες είναι αυτή όπου αντιστασιακοί προχωρούν – όπως περιέγραφε ο Βέλγος που έβγαλε σε δημοπρασία τις φωτογραφίες – στο εκτελεστικό απόσπασμα με αγέρωχο βλέμμα χωρίς ίχνος φόβου.

Ανάμεσα τους βρίσκεται και ο Βασίλης Παπαδήμας, ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο.

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο.

Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στους κατακτητές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και κατόπιν στη Λάρισα, πριν οδηγηθεί τελικά στην εκτέλεση στην Καισαριανή.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδερφό του γνωστού εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην Εθνική Αντίσταση και είχε βρεθεί εξόριστος από το 1945 έως το 1951. Το 1960 απέκτησε το δικό του βιβλιοπωλείο και στη συνέχεια ίδρυσε τις εκδόσεις Παπαδήμα.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί για την οικογένειά του: Η μητέρα του υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε σαράντα ημέρες μετά την εκτέλεση του γιου της, Βασίλη.

Σε άλλη φωτογραφία διακρίνεται ένα νεαρό πρόσωπο που κάνει έναν μορφασμό σα να χαμογελά. Πρόκειται, κατά το ίδιο δημοσίευμα, για τον Ηλία Ρίζο του Δημητρίου, νέο παιδί, που δούλευε σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών, κουλουριών και ψωμιού στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα). Όταν οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη, Έλληνες συνεργάτες τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν. Κρατήθηκε αρχικά στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση.