Οι 150 κάτοικοι στο Πήλιο βρίσκονται εδώ και τρεις ημέρες αποκλεισμένοι και τα τρόφιμα τελείωσαν. Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης…

Τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους, ζουν όπως φαίνεται 150 ντόπιοι και τουρίστες στο Πήλιο έξω από τον οικισμό Μικρό. Ο δρόμος διαλύθηκε και εκείνοι αποκλείστηκαν χωρίς νερό και ρεύμα. Με τα τρόφιμα που είχαν να έχουν εξαντληθεί και την ανάγκη για τον απεγκλωβισμό τους να γίνεται επιτακτική. Η κακοκαιρία Daniel μαίνεται και η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Τα σωστικά συνεργεία της ΕΜΑΚ, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός και οι πυροσβέστες βρίσκονται από τις 11:00 έξω από τον οικισμό Μικρό στο Πήλιο, προκειμένου να απεγκλωβίσουν 150 άτομα, κατοίκους της περιοχής και επισκέπτες, οι οποίοι αποκλείστηκαν χωρίς ρεύμα και νερό αφού ο δρόμος κατέρρευσε.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας στο Πήλιο, αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB