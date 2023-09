Ξεπέρασε τα 700 mm το ύψος βροχής στο Πήλιο την Τρίτη 05/09, ενώ και στην υπόλοιπη Θεσσαλία σημειώθηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός της Ζαγοράς από την αρχή (00:00) έως το μεσημέρι (15:00) της Τρίτης 05/09, κατέγραψε 780 mm βροχής, στην Πορταριά 545 mm, στον Βόλο 279 mm, στην Αιγά της Λάρισας 196 mm και στην Πεζούλα 188 mm.

Τα στοιχεία ανέβασε στο twitter ο Γάλλος μετεωρολόγος Nahel Belgherze ο οποίος με συνεχείς αναρτήσεις του δηλώνει εντυπωσιασμένος από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας.

My goodness! Zagora, Greece recorded a jaw-dropping 528 mm (21 inches) of rain in just 10 hours – an additional 300-500 mm, locally up to 600 mm, of rain could fall by Thursday. A historic flooding event is underway! pic.twitter.com/7swtHuCFVI