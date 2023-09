Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στον Βόλο και συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη εξαιτίας της κακοκαιρίας Elias.

Ο Βόλος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη και με μήνυμα του το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Από το απόγευμα της Τετάρτης λόγω της έντονης βροχόπτωσης από την κακοκαιρία Elias οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για όσους κυκλοφορούν έξω. Γι’ αυτό τον λόγο συνεχίζεται και σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη του Βόλου με εντολή της ΕΛΑΣ λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».

Στο μεταξύ εικόνες μεγάλης καταστροφής αντικρίζουν τα συνεργεία των δήμων της Μαγνησίας και της περιφέρειας με το πρώτο φως της ημέρας, στη δοκιμαζόμενη περιοχή του Βόλου, αλλά και σε ολόκληρο τον νομό. Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες να επιστρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα και η υδροδότηση στο πολεοδομικό συγκρότημα.

In the area of ​​Milina in Pelion, the devastation is incalculable with residents seeing their cars drifting into the sea and shops being flooded.