Κακοκαιρία Adel: Ανάποδος κεραυνός έπεσε πάνω από τον Υμηττό – Τι είναι το «upward lightning» και πότε εκδηλώνεται

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Υμηττό, κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel. Ανάποδος κεραυνός έπεσε πάνω από το βουνό, δημιουργώντας σε όλους την απορία τι είναι το φαινόμενο «upward lightning» που καταγράφηκε στην πρωτεύουσα, πώς δημιουργείται και πότε εκδηλώνεται.

Το μοναδικό στιγμιότυπο τράβηξε ο Θάνος Μανώλης και το δημοσίευσε στα social media του Forecast Weather Greece. «Ανάποδος κεραυνός με θέα τον Υμηττό», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αντίθεση με τον κανονικό κεραυνό, ο ανάποδος θεωρείται σπάνιος και σχηματίζεται όταν η εκκένωση δεν ξεκινά από τα σύννεφα προς το έδαφος, αλλά αντίστροφα.

Αναλυτικά προκαλείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας και όταν έντονα ηλεκτρικά παιδεία τα οποία συγκεντρώνονται στις κορυφές κτιρίων, βρίσκονται κοντά στη βάση των σύννεφων.

Όταν τα ηλεκτρικά πεδία γύρω από τα κτίρια φορτιστούν αρκετά, φορτισμένα κανάλια δραπετεύουν από τα υψηλότερά τους σημεία προς τον ουρανό, δημιουργώντας αυτό το μοναδικό θέαμα. Ουσιαστικά δηλαδή ο κεραυνός δεν ξεκινά από τα σύννεφα με κατεύθυνση προς το έδαφος αλλά ακριβώς το αντίθετο.