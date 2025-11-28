Κακοκαιρία Adel: Νέες κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα – Εγκαταλείπουν οι κάτοικοι τα Άγναντα, ανησυχία και στα Κουκούλια

Δραματική είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα με την κακοκαιρία Adel να έχει προκαλέσει μεγάλες κατολισθήσεις στην περιοχή.

Η ανησυχία στα Τζουμέρκα μεγάλη, καθώς μετά το χωριό Άγναντα κατολίσθηση σημειώθηκε και στα Κουκούλια.

Στην Άγναντα τα σπίτια κρέμονται στον γκρεμό μετά την κατολίσθηση της Πέμπτης και κάποιοι κάτοικοι επειδή φοβούνται έφυγαν. Το μισό χωριό μάλιστα δεν έχει νερό.

Εκτός από τον οικισμό στην Άγναντα, σοβαρή ανησυχία εκδηλώνεται και για τα πρώτα σπίτια του οικισμού Κουκούλια όπου και εκεί σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση, ενώ σχεδόν σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Τζουμέρκων προκλήθηκαν χθες νέες καταπτώσεις.

Μηχανήματα της Περιφέρειας, καθώς και συνεργεία των δήμων Ιωαννιτών και Άρτας, βρίσκονται από νωρίς το πρωί στην περιοχή, δίνoντας μάχη για να ανοίξουν τους δρόμους που έχουν αποκλειστεί από τις κατολισθήσεις.

Στην Πλατανούσα, κατολίσθηση σε τμήμα του δρόμου έχει οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρήσεις έγιναν και στους Ραφταναίους, όπου επίσης ο δρόμος είχε κλείσει λόγω μεγάλης κατολίσθησης.

Τα Τζουμέρκα δέχθηκαν και πάλι το τελευταίο 48ωρο τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής όπως καταγράφει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Το συνολικό ύψος βροχόπτωσης την Τετάρτη και την Πέμπτη μέχρι τις 09.45 το πρωί ήταν 156 χιλιοστά στην Πράμαντα, 150 στα Θεοδώριανα, 143 στον Καταρράκτη, 121 στα Λεπιανά Άρτας, 89 χιλιοστά στους Ασπράγγελους Ζαγορίου και ακολούθησαν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μία εβδομάδα περιοχές εκτός της Ηπείρου.