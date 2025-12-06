Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας

Τι έδειξαν τα στοιχεία από το Meteo για την κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Αττική
Πλημμύρες στη Μάνδρα
Μάνδρα / Eurokinissi

Στην Παλαιοκούνδουρα στη Μάνδρα Αττικής καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου (4/12 με 6/12) με 287 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από την κακοκαιρία Byron.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον ανανεωμένο χάρτη (μέχρι και τις 15:00 του Σαββάτου 06/12/2025), σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς.

Επιπλέον, 7 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.

Τέλος, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

noa rainfall days byron rainfall

Ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τον συνολικό υετό από 4/12 έως 6/12 στις 15:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
95
75
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Σποραδικές καταιγίδες στα νησιά, χιόνια στα ορεινά
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo