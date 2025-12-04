Κακοκαιρία Byron: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σε όσα σχολεία μείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή

Μέσω τηλεκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή (05/12/25) τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Η απόφαση για τα κλειστά σχολεία ελήφθη από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Η απόφαση για να κλείσουν τα σχολεία αύριο ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία εξαιτίας της κακοκαιρίας. Οι μαθητές όμως δεν θα μείνουν πίσω στα μαθήματά τους καθώς θα εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την τηλεκπαίδευση: «Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.