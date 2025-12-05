Κακοκαιρία Byron: Σε οριακό σημείο η στάθμη του Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα – Σε επιφυλακή οι αρχές

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελευσίνα, μια περιοχή που σφυροκοπά η κακοκαιρία Byron προκαλώντας ουκ ολίγα προβλήματα.

Ενα από τα σημεία που προκαλούν ανησυχία στην Ελευσίνα μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας Byron είναι και ο Σαρανταπόταμος.,.

Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (5.12.2025), το 112 έστειλε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του συνοικισμού Ελληνορώσων (Ποντιακά), λόγω πιθανής υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου.

Η ειδοποίηση αναφέρει ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η συνεχόμενη βροχόπτωση μπορεί να αυξήσει τη στάθμη του νερού στον ποταμό.

Η γειτονιά των Ποντιακών βρίσκεται κοντά σε σημεία όπου η ροή του ποταμού ενισχύεται σημαντικά όταν η κακοκαιρία πλήττει τον ορεινό όγκο.

Η Ελευσίνα σε συνεχή επιφυλακή

Οι Αρχές της πόλης παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και υπάρχει φόβος ότι η στάθμη στον Σαρανταπόταμο μπορεί να ανέβει περαιτέρω.

Η οδηγία παραμένει σαφής: προσοχή, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, απομάκρυνση από υπόγεια και ισόγεια έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.