Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Σε οριακό σημείο η στάθμη του Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα – Σε επιφυλακή οι αρχές

Η περιοχή Ποντιακά βρίσκεται κοντά σε σημεία όπου η ροή του ποταμού ενισχύεται σημαντικά όταν η κακοκαιρία πλήττει τον ορεινό όγκο
Ο Σαρανταπόταμος
Ο Σαρανταπόταμος κινδυνεύει να υπερχειλίσει

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελευσίνα, μια περιοχή που σφυροκοπά η κακοκαιρία Byron προκαλώντας ουκ ολίγα προβλήματα.

Ενα από τα σημεία που προκαλούν ανησυχία στην Ελευσίνα μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας Byron είναι και ο Σαρανταπόταμος.,.

Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (5.12.2025), το 112 έστειλε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του συνοικισμού Ελληνορώσων (Ποντιακά), λόγω πιθανής υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου.

Η ειδοποίηση αναφέρει ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η συνεχόμενη βροχόπτωση μπορεί να αυξήσει τη στάθμη του νερού στον ποταμό.

Η γειτονιά των Ποντιακών βρίσκεται κοντά σε σημεία όπου η ροή του ποταμού ενισχύεται σημαντικά όταν η κακοκαιρία πλήττει τον ορεινό όγκο.

Η Ελευσίνα σε συνεχή επιφυλακή

Οι Αρχές της πόλης παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και υπάρχει φόβος ότι η στάθμη στον Σαρανταπόταμο μπορεί να ανέβει περαιτέρω.

Η οδηγία παραμένει σαφής: προσοχή, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, απομάκρυνση από υπόγεια και ισόγεια έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
141
102
52
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγκρίθηκε η λειτουργία Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC Athens – Αρνητική απάντηση σε δύο άλλα πανεπιστήμια
H αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενέκρινε το πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο θα προσφέρει πτυχίο Νομικής (LLB), διάρκειας 4 ετών, στην ελληνική γλώσσα
πανεπιστήμιο
Αυτόπτης μάρτυρας «καίει» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο Βαλυράκη: «Του φώναζαν "φύγε κωλόγερε", τον χτύπησαν με κοντάρι»
«Tραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι, στον ώμο, δεν είδα, τρεις- τέσσερις φορές τον χτύπησε», ανέφερε ο μάρτυρας
Ο Σήφης Βαλυράκης
Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια: Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο - Δείτε βίντεο
Φερτά υλικά και λάσπες έχουν μπλοκάρει τους δρόμους - Στα όρια υπερχείλισης τα ποτάμια σε κάθε άκρη του νησιού - Κλειστά τα σχολεία στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου
Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο
6
Newsit logo
Newsit logo