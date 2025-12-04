Κακοκαιρία Byron: Σε Red Code Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία – «Επικίνδυνες καταιγίδες θα πέσουν την Παρασκευή»

Στους ρυθμούς της κακοκαιρίας Byron «χορεύει» και η κεντρική Μακεδονία. Αρκετές περιφέρειες είναι σε κατάσταση ετοιμότητας καθώς από σήμερα (04.12.2025) αναμένεται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε την Τετάρτη, προειδοποίησε πως η κακοκαιρία Byron θα χτυπήσει και την κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ημαθία. Καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν και να μπουν σε κατάσταση ετοιμότητας λόγω της σφοδρότητας των καταιγίδων.

Για την Παρασκευή, οι βροχές φαίνεται πως θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές και επικίνδυνες. Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε έως και το Σάββατο 6/12 την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι.

Στην Πιερία, η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου συγκάλεσε το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πιερίας, ώστε να συζητηθεί η ενεργοποίηση και ανάπτυξη όλου του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση των αναγκών που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των ακραίων φυσικών φαινομένων.

Στη συνεδρίαση έπεσε στο «τραπέζι» και η διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Οι πολίτες στην Κεντρική Μακεδονία καλούνται να λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα καλούνται οι πολίτες:

Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ., καθώς και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν πεζή ή με αυτοκίνητο τις διασταυρώσεις δρόμων με χειμάρρους (Ιρλανδικές διαβάσεις).

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05-12-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περειφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07-12-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Σποράδες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 07-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.