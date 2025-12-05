Κακοκαιρία Byron: Τα 10 σημεία που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τη χώρα και πολλά σημεία στην Αττική είναι «απαγορευτικά» για την σημερινή (05/12/25) ημέρα με κλειστούς δρόμους.

Το newsit.gr σας παρουσιάζει τα σημεία που πρέπει να αποφύγετε γιατί είτε είναι κλειστοί οι δρόμοι λόγω πλημμύρας από την κακοκαιρία Byron, είτε γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.

Διόδια Ελευσίνας: Η κυκλοφορία στην εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου όπου είχαν πέσει πέτρες και χώματα γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα από το ύψος των διοδίων έως την έξοδο της Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Αλεποχώρι: Κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου έως το ύψος της Μαυρολίμνης.

Μάνδρα: Κλειστή είναι η οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος; του ομώνυμου ρέματος και στα δυο ρεύματα.

Σπάτα: Κλειστή είναι η οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα.

Νέα Πέραμος: Κλειστή η 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Βόρειος παράδρομος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου από το 38 χλμ έως το έως το 34 χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Κηφισός: Κλειστή η έξοδος της Μεταμόρφωσης.

Μετς: Κλειστή η Ευγενίου Βουλγάρεως από το ύψος της Αριστονίκου στο ρεύμα προς Αναπαύσεως.

Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Γουδί: Λόγω πτώσης δέντρου κλειστή είναι η οδός Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.