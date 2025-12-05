Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Τα 10 σημεία που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Η κακοκαιρία άφησε πολλά προβλήματα στο πέρασμά της από την Αττική - Οδηγός επιβίωσης
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
Προβλήματα από την κακοκαιρία "Byron" στο Κερατσίνι, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Προβλήματα από την κακοκαιρία "Byron" στο Κερατσίνι, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τη χώρα και πολλά σημεία στην Αττική είναι «απαγορευτικά» για την σημερινή (05/12/25) ημέρα με κλειστούς δρόμους.

Το newsit.gr σας παρουσιάζει τα σημεία που πρέπει να αποφύγετε γιατί είτε είναι κλειστοί οι δρόμοι λόγω πλημμύρας από την κακοκαιρία Byron, είτε γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας. 

Διόδια Ελευσίνας: Η κυκλοφορία στην εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου όπου είχαν πέσει πέτρες και χώματα γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα από το ύψος των διοδίων έως την έξοδο της Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο. 

Αλεποχώρι: Κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου έως το ύψος της Μαυρολίμνης. 

Μάνδρα: Κλειστή είναι η οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος; του ομώνυμου ρέματος και στα δυο ρεύματα. 

Σπάτα: Κλειστή είναι η οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα.

Νέα Πέραμος: Κλειστή η 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Βόρειος παράδρομος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου από το 38 χλμ έως το έως το 34 χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Κηφισός: Κλειστή η έξοδος της Μεταμόρφωσης.

Μετς: Κλειστή η Ευγενίου Βουλγάρεως από το ύψος της Αριστονίκου στο ρεύμα προς Αναπαύσεως. 

Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Γουδί: Λόγω πτώσης δέντρου κλειστή είναι η οδός Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
141
141
103
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυξάνουν την πίεση οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια» και κόμβο Δερβενίου - Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους
Μέσα στις επόμενες ημέρες, οι αγρότες θα έχουν καταφέρει να κλείσουν 19 σημεία - Αναλυτικός χάρτης για τις κινητοποιήσεις σε κεντρική και δυτική Μακεδονία
Αγρότες
Newsit logo
Newsit logo