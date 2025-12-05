Κακοκαιρία Byron: Βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας θα χτυπήσουν 8 περιοχές – Επικαιροποιήθηκε ξανά το έκτακτο δελτίο

Σε νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, προχώρησε σήμερα (05.12.2025) η ΕΜΥ η οποία προειδοποιεί και πάλι για σφοδρές βροχές και καταιγίδες που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Όπως αναφέρεται, από σήμερα μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, ισχυροί άνεμοι, χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες και βροχές που εκτός από μεγάλη ένταση θα έχουν και διάρκεια, θα χτυπήσουν κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα), Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Όσον αφορά το Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρά φαινόμενα σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι βροχές θα εξασθενήσουν.

Υπενθυμίζεται πως σε Red Code βρίσκονται ήδη Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Εύβοια.

Την ίδια στιγμή, σε κάθε άκρη της χώρας, έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές, πλημμύρες, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων λόγω των ανελέητων βροχοπτώσεων. Η πυροσβεστική δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις νερών και απεγκλωβισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις οδηγοί κινδύνευσαν καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Δείτε στο live του newsit.gr το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron σε όλη την Ελλάδα.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία Byron που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες).

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι».

Ο καιρός σήμερα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία (κυρίως στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ώρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 06.12.2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (και κυρίως στη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ημαθία), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07.12.2025

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 08.12.2025

Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μόνο στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 09.12.2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, πλην της Εύβοιας, των Κυκλάδων και κυρίως της Κρήτης, όπου αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.