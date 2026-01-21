Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία

Η Αττική έχει παραδοθεί «στο έλεος» της κακοκαιρίας. Από τα Σπάτα, το Μαρούσι και τη Νέα Μάκρη, μέχρι τον Πειραιά, τη Βούλα και τον Άγιο Δημήτριο έχουν σημειωθεί τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο, αφού πλημμύρισαν δρόμοι, περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ οχήματα παρασύρθηκαν και βυθίστηκαν από τον όγκο νερού που έχει πέσει.

«Πανικός» επικρατεί σε όλο το λεκανοπέδιο, με τα μεγαλύτερα να έχουν σημειωθεί κυρίως, στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 186 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, (160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων), οι οποίες ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Σοκ προκαλούν βίντεο και φωτογραφίες με οχήματα που «φεύγουν» λόγω της ορμής του νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν ακινητοποιηθεί για πολλή ώρα.

Μάλιστα πολλοί οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά τους, χωρίς να είναι δυνατή η διαφυγή τους.

Προβλήματα αντιμετωπίζονται ήδη από το ύψος της παραλιακής στα νότια προάστια, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Οι κάτοικοι καλούν συνεχώς τις αρχές για παροχή βοήθειας, ενώ πολλές περιοχές έχουν μείνει και χωρίς ρεύμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σοβαρά προβλήματα

Παράλληλα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στην συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας

– Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη

– Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης

– Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακόμη, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτήν λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm .

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται στην περιοχή Παπάγου, στο Βύρωνα, στο Χαλάνδρι, στην Ηλιούπολη αλλά και στους Αμπελόκηπους.

Επισυνάπτονται σχετικοί χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη 21/01/2026 αλλά και για την Αττική μέχρι τις 19.30.