Κακοκαιρία «Erminio»: Η πρωταπριλιά η πιο δύσκολη μέρα – Κλειστά σχολεία λόγω καταιγίδων και έντονων φαινομένων

Η κακοκαιρία «Erminio» που αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε επιφυλακή τις αρχές, με στόχο την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών. Οι αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων λαμβάνονται με βάση την εξέλιξη των φαινομένων και τις εισηγήσεις των ειδικών.

Τα σχολεία βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς η κακοκαιρία «Erminio» προβλέπεται να παρουσιάσει έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως από τις απογευματινές ώρες έως τα μεσάνυχτα την Τετάρτη 1η Απριλίου, με τις αρχές να προειδοποιούν ήδη για περιορισμό των μετακινήσεων.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και στον δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην Εύβοια, σύμφωνα με αποφάσεις των τοπικών αρχών.

Αντίθετα, στην Αττική, με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά σε όλη την περιφέρεια.

Ωστόσο, κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία, καθώς οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά κατά τις βραδινές ώρες, καθιστώντας πιο επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Σε Μαρκόπουλο και Σαρωνικό ενόψει της κακοκαιρίας, παρά την ανακοίνωση της Περιφέρειας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση δημάρχου.

Ο δήμος Μαρκόπουλου ανακοίνωσε ότι μετά την απόφαση της Πολιτικής Προστασίας να θέσει την Αττική σε Red Code, αλλά και με απόφαση δημάρχου «θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο δήμος Σαρωνίδας, ενημερώνοντας τους δημότες πως με απόφαση δημάρχου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, 1 και 2 Απριλίου.



Η Αττική αναμένεται να τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού την Τετάρτη, καθώς η κακοκαιρία Erminio πλησιάζει και προβλέπεται να πλήξει την ευρύτερη περιοχή με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες σε 13 περιοχές

Ήπιο -μέχρι στιγμής- (31.03.2026) το πέρασμα της κακοκαιρίας Erminio από την χώρα μας καθώς η κορύφωσή του αναμένεται το 48ωρο Τετάρτης – Πέμπτης φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για δύο χαμηλά βαρομετρικά που θα χτυπήσουν την χώρα μας από αύριο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πιο «επικίνδυνες» περιοχές καθώς αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού. Καταιγίδες και βροχές αναμένονται και στην Αττική, μία από τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως το κρίσιμο 48ωρο είναι Τετάρτης – Πέμπτης καθώς πέρα από καταιγίδες και βροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, θα υπάρχουν και τοπικές εξάρσεις.