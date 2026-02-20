Κακοκαιρία: Live η εξέλιξη των φαινομένων – Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους η Αττική

Λίγο πριν από τις 19:30, τα πρώτα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού στην Αττική.

Στην Αττική, οι Αθηναίοι κινούνται στους δρόμους με ομπρέλες και αδιάβροχα λόγω της κακοκαιρίας, ενώ σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου παρατηρείται αυξημένη κίνηση εξαιτίας των φαινομένων.

Βίντεο από το κέντρο της Αθήνας, δείχνει τη βροχή να έχει ξεκινήσει και ανθρώπους να μην μπορούν να σταθούν χωρίς να έχουν ομπρέλα.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η βροχόπτωση είναι πιο ισχυρή, με τα φαινόμενα σιγά σιγά να εντείνονται έως ότι εξασθενήσουν αργά το βράδυ της Παρασκευής σύμφωνα με τις προβλέψεις.

​Πιο έντονα φαίνεται να είναι τα φαινόμενα στον Ασπρόπυργο, Άνω Λιόσια, Καματερό, ενώ και στον Βύρωνα, στην Ηλιούπολη και στη Γλυφάδα, φαίνεται να ρίχνει δυνατή βροχή, αλλά και ισχυροί άνεμοι.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική

​Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ, προχωρώντας σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, είχε εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική, υπογραμμίζοντας την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι αργά τη νύχτα.

​Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, καθώς ισχυροί νότιοι άνεμοι, η ένταση των οποίων αγγίζει τα 8 μποφόρ, πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στη δίνη της κακοκαιρίας μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 21.02.2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 22.02.2026

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα 23.02.2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.