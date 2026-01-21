Κακοκαιρία στην Αττική: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα του 112 ήχησε στις 10:00 το πρωί (21.01.2026) στην Αττική, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα και να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας που θα πλήξει την πρωτεύουσα με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους».

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιφέρεια της Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρεται στο μήνυμα του 112. H Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε την Τρίτη έχει θέσει ήδη σε Red Code την Αττική αλλά και άλλες 4 περιοχές: Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ενισχυμένοι άνεμοι θα πλήξουν την Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα.

Τα σχολεία σε όλη την Αττική παραμένουν κλειστά ενώ απαγορεύονται και οι χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Στο δημόσιο υπάρχει για σήμερα καθεστώς τηλεργασίας, όπου είναι δυνατόν, ή δικαιολογημένες άδειες.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.