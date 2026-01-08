Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία στην Πάτρα: Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι – Χαλάζι και ισχυροί άνεμοι «χτυπούν» την περιοχή

Έως 9 μποφόρ πνέουν οι άνεμοι στα ανοιχτά - Κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου - Αντιρρίου
Κακοκαιρία στην Πάτρα: Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι – Χαλάζι και ισχυροί άνεμοι «χτυπούν» την περιοχή

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας και η Πάτρα με τις ισχυρές βροχές που σημειώνονται να προκαλούν τεράστια προβλήματα στους δρόμους.

Πέρα από τις βροχές, η Πάτρα πλήττεται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πλημύρες στην περιοχή του Ρίου όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Αυτοκίνητο

Πλημμύρες καταγράφονται και στην Ακτή Δυμαίων.

Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου.

patra kakokairia

ΦορτηγόΤα ακραία φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σήμερα, αν και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως από το Σάββατο θα αλλάξει ξανά το σκηνικό του καιρού.

Πληροφορίες από tempo24.news

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
131
117
106
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγρια συμπλοκή δύο οικογενειών ρομά για παλιοσίδερα στον Πύργο - Χαροπαλεύει παππούς, τον παρέσυραν με αυτοκίνητο
Εκτός από τον 68χρονο παππού τραυματίστηκαν και τα δύο εγγόνια του 13 και 17 ετών - Στιγμές έντασης και στο νοσοκομείο με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν εκδίκηση
Άγρια συμπλοκή στον Πύργο μεταξύ ρομά
Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
Την πεποίθηση ότι το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών που καθήλωσε τα αεροπλάνα στα ελληνικά αεροδρόμια την Κυριακή (4.1.25) δεν σχετίζεται με παρεμβολές...
αεροδρόμιο
Newsit logo
Newsit logo