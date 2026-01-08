Κακοκαιρία στην Πάτρα: Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι – Χαλάζι και ισχυροί άνεμοι «χτυπούν» την περιοχή

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας και η Πάτρα με τις ισχυρές βροχές που σημειώνονται να προκαλούν τεράστια προβλήματα στους δρόμους.

Πέρα από τις βροχές, η Πάτρα πλήττεται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πλημύρες στην περιοχή του Ρίου όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Πλημμύρες καταγράφονται και στην Ακτή Δυμαίων.

Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου.

Τα ακραία φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σήμερα, αν και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως από το Σάββατο θα αλλάξει ξανά το σκηνικό του καιρού.

