Κακοκαιρία: Στο επίκεντρο η Κέρκυρα – Κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Ήπειρο και Καστοριά

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κέρκυρα, η Ήπειρος και η Καστοριά, καθώς οι καταιγίδες συνεχίζονται για ακόμη μια μέρα, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα ήταν έντονα.

Η βόρεια Κέρκυρα πλήττεται από την κακοκαιρία και την ισχυρή βροχόπτωση με σοβαρές ζημιές, ενώ πολλές περιοχές είναι απροσπέλαστες ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, χρειάστηκε να γίνει και ένας απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού με μωρό. Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» επίσης την Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καρουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε παλιά σπίτια. Μάλιστα, από την ισχυρή βροχόπτωση κατέρρευσε ένα διώροφο εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και έχουν γεμίσει με λάσπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Κέρκυρα ένα από τα ρέματα σε κατοικημένη περιοχή φούσκωσε.

Προβλήματα στην Ήπειρο και στην Καστοριά

Κατά το ίδιο δημοσίευμα μέχρι τις 6 το πρωί είχαν πέσει σήμερα άλλα 50 χιλιοστά βροχής στην Κόνιτσα και 70 στο Πάπιγκο ανεβάζοντας το συνολικό ποσό βροχής τις τελευταίες τρεις ημέρες σε πάνω από 330 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της βροχής που πέφτει όλο το χρόνο.

Το ιστορικό γεφύρι της Βροσίνας άντεξε στην τεράστια πίεση των χειμάρρων, την ώρα που τα Μαστοροχώρια Ιωαννίνων, παραμένουν χωρίς ρεύμα με τα συνεργεία να εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Στην Καστοριά υπερχείλισε σε πολλά σημεία ο Αλιάκμονας και μάλιστα ισχύει προσωρινή απαγόρευση κατανάλωσης νερού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Από υπερχείλιση ποταμού πλημμύρισαν καλλιέργειες φασολιών και καλαμποκιών στο δήμο Άργους Ορεστικού ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς ειδικά στην περιοχή του Νεστορίου. Επιπλέον, έκτακτη διακοπή πόσιμου νερού επιβλήθηκε στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής, Υψηλού και Βέργας, αλλά και σε Νεστόριο, Καλοχώρι και Πτελέα, καθώς και πτώσεις βράχων σε σημεία.

Στα Κανάλια πτώση δέντρου έκοψε καλώδια, ενώ διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – Σαγιάδας προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά.

Μετά από 30 ώρες βροχόπτωσης υπερχείλιση σημειώθηκε και στην περιοχή της Μονής Στομίου, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές της Κόνιτσας.

Η πρόγνωση του καιρού

Η ΕΜΥ εξέδωσε την Πέμπτη νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία σημειώνοντας πως οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στην Ήπειρο, στο Ιόνιο και στην Αιτωλοακαρνανία θα συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή.

Σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.