Κακοποίηση 2χρονου στον Αυλώνα: «Είδα φωτογραφίες και έφριξα, δεν είχε καθόλου μαλλιά»

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση κακοποίησης ενός παιδιού 2 χρόνων σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Αυλώνα.

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή (26/9/2025) το μεσημέρι, όταν η μητέρα παρέλαβε το2χρονο αγοράκι από τον βρεφονηπιακό σταθμό που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα, με τη γυναίκα να αντιλαμβάνεται ότι το παιδί της έχει υποστεί κακοποίηση.

Το αγοράκι όταν μπήκε στο αυτοκίνητο άρχισε να κλαίει, ενώ η μητέρα του διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του έλειπαν μαλλιά και είχε χτύπημα στα χείλη.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, το παιδί φέρει τραύμα «διαστάσεων 7 x 6 εκ., με ήπια ερυθρότητα και σημαντική απώλεια τριχών στην περιοχή του βρεγματικού λοβού (στο άνω μέρος του κεφαλιού), πέριξ της μέσης γραμμής». Όπως σημειώνεται, τα ευρήματα είναι συμβατά με βίαιο τράβηγμα και εκρίζωση των τριχών, και συνάδουν με το συμβάν που έχει καταγγελθεί από την οικογένεια του ανήλικου και μαρτυρούν την κακοποίηση.

Μάρτυρας περιγράφει στο MEGA, τις σοκαριστικές φωτογραφίες από το παιδάκι. «Εγώ είδα φωτογραφίες και έφριξα. Είδα το παιδάκι εδώ που δεν είχε καθόλου μαλλιά. Το παιδί δεν έχει κοιμηθεί δύο βράδια, κλαίει. Λογικό δεν είναι; Εδώ ένα παιδί το αγριοκοιτάζεις μόνο και φοβάται. Πόσο μάλλον να έχει υποστεί αυτό το πράγμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία δασκάλα επικοινώνησε με τη μητέρα του παιδιού και ανέφερε ότι ο διευθυντής είχε μεταφέρει το παιδάκι στην κουζίνα του σχολείου. Όταν βγήκαν, το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο.

«Δεν έτρωγε ο μικρός και τον πήρε και τον πήγε στο δωμάτιο και βγήκε το παιδάκι μετά από μισή ώρα, του λείπανε τα μαλλάκια και ήταν μούσκεμα. Το παιδάκι μόλις βγήκε έπεσε πάνω στο τραπέζι εξουθενωμένο από τις φωνές, από το ξύλο», αναφέρει η μάρτυρας.

Όταν ζήτησε εξηγήσεις η μητέρα του παιδιού από τον 54χρονο ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού, της είπε ότι συνέβη ένα ατύχημα την ώρα που προσπάθησε να συγκρατήσει το παιδί για να μη χτυπήσει.

Οι γονείς μετέφεραν το αγοράκι στο νοσοκομείο με τον ιατροδικαστή να επιβεβαιώνει ότι είχε ασκηθεί βία πάνω του.

Οι γονείς κατέθεσαν μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του η οποία προσπάθησε να αποκρύψει το περιστατικό.

Εναντίον του ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού και της συζύγου του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, στον άνδρα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για σωματική βλάβη και στη σύζυγό του για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, με την απολογία τους μετά την προθεσμία που έλαβαν να πραγματοποιείται την Τρίτη.