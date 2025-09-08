Καλάβρυτα: Αυτά είναι τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Ο ηγούμενος και ένας μοναχός της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι καθως όπως φαίνεται ήθελαν να πουλήσουν εκκλησιαστικά κειμήλια πολύ μεγάλης αξίας.

Ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο μοναχός βρέθηκαν στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας για την πώληση ιερών κειμηλίων.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι εκκλησιαστικοί θησαυροί που μπήκαν «πωλητήριο» ήταν:

-δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761,

-17 βυζαντινές εικόνες.

Κι αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παγίδα που στήθηκε θα μπορούσε ν αείναι σενάριο ταινίας, με μία γυναίκα αστυνομικός να υποδύεται την ενδιαφερόμενη πελάτισσα για την αγορά των εικόνων και μετά από διαπραγμάτευση να κάνει το «deal» για 200.000 ευρώ.

«Στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εμφανίστηκε ως πελάτης και μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ. Οι ιερωμένοι πιάστηκαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα», λένε αστυνομικές πηγές..

Όπως όλα δείχνουν με βάση την έρευνα, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI ανακάλυψαν πως κάποιες από τις εικόνες και συγκεκριμένα μία εικόνα αλλά και τα δύο ευαγγέλια είχαν κλαπεί από τη Σπάρτη με πλήθος ερωτημάτων να προστίθεται στην υπόθεση.

Ο ηγούμενος το απόγευμα της Δευτέρας 08.09.2025, πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και όπως φαίνεται δηλώνει ότι ο εκκλησιαστικός θησαυρός δεν ήταν της μονής αλλά είναι μέρος της δικής του προσωπικής συλλογής.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, εν μέσω του σκανδάλου αυτού, απομάκρυνε από τη θέση του τόσο τον κατηγορούμενο ηγούμενο όσο και τον βοηθό του.

«Ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση», ξεκαθάρισε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος με τη Μητρόπολη να δημοσιοποιεί άμεσα και τους αντικαταστάτες τους.

Ο ηγούμενος -σύμφωνα με πληροφορίες- μπήκε στο στόχαστρο επειδή ήταν υπεύθυνος για την φύλαξη των κειμηλίων ενώ ο ιερέας φέρεται να είναι αυτός που έκανε την διαπραγμάτευση.

Ο αδερφός του ηγούμενου μίλησε στην εκπομπή Live News και μεταξύ άλλων είπε: «Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω»

Εκτός του ηγούμενου της μονής και του βοηθού του οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως συνεργούς έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.