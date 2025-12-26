Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα στην οδό Αγαμέμνονος σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025.

Στο σημείο της φωτιάς στην Καλλιθέα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμακοφόρο όχημα, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο χώρο την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, υπήρχαν δυο ακόμα με καταγωγή από την Συρία. Δύο φορεία με διασώστες έχουν μπει μέσα στο κτήριο για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, αφού η φωτιά φαίνεται να βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.