Καλλιθέα: Η στιγμή που αυτοκίνητο χτυπά 17χρονο και τον εγκαταλείπει αιμόφυρτο στην άσφαλτο

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα. Ένας οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε έναν 17χρονο αλλά πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε, αφήνοντας το θύμα του τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Το τροχαίο συνέβη στις 29 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα.

Ένας 17χρονος, οδηγώντας το σκούτερ του και φορώντας κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που παραβίασε το Stop.

Ο οδηγός, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε το όχημα που χτύπησε και εγκατέλειψε τον νεαρό, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και διακομίστηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την αναγκαία φροντίδα και πήρε σύντομα εξιτήριο.

Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος και αναζητείται από την αστυνομία.