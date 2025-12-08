Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καλλιθέα: Η στιγμή που αυτοκίνητο χτυπά 17χρονο και τον εγκαταλείπει αιμόφυρτο στην άσφαλτο

Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος και αναζητείται από την αστυνομία
Μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα. Ένας οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε έναν 17χρονο αλλά πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε, αφήνοντας το θύμα του τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Το τροχαίο συνέβη στις 29 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα.

Ένας 17χρονος, οδηγώντας το σκούτερ του και φορώντας κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που παραβίασε το Stop.

Ο οδηγός, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε το όχημα που χτύπησε και εγκατέλειψε τον νεαρό, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και διακομίστηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την αναγκαία φροντίδα και πήρε σύντομα εξιτήριο.

 

Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος και αναζητείται από την αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
93
87
86
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εκλογές δικηγόρων: Νικητής ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στην Αθήνα, ανανεώνουν θητείες Φινοκαλιώτης και Κλάππας σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά
Ο κύριος Κουτσόλαμπρος έχει συνδέσει το όνομά του με τα ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων, ενώ ο αντίπαλός του Δημήτρης Αναστασόπουλος εξειδικεύεται στο δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου - Τα μηνύματά τους μετά το αποτέλεσμα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 10
Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο – 48.000 ευρώ σε Κυριάκου και Αρναούτη δίνει η οικογένεια του τραγουδιστή
Τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή
Παντελής Παντελίδης
Βίντεο ντοκουμέντα με τον 48χρονο που κυνήγαγε τρεις μαθήτριες στο Καματερό κρατώντας μαχαίρι
«Οι γνωστοί μου προσπάθησαν να τον σταματήσουν αλλά μόλις είδαν το μαχαίρι φοβήθηκαν», λέει στο newsit.gr, φίλος των αγοριών που προσπάθησαν να αποτρέψουν τον 48χρονο στο Καματερό
Καματερό
Newsit logo
Newsit logo