Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Παραλύει σήμερα (14.09.2025) η Καλλιθέα λόγω του «6ου Ημιμαραθώνιου» που γίνεται στην περιοχή. Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, η τροχαία έχει προχωρήσει ήδη σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως το μεσημέρι.

Με απόφαση των αρχών για τον «6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας», έχουν κλείσει ήδη 11 δρόμοι και έχει απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση σε αρκετά σημεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως στις εξής οδούς:

Βοηθητική οδός Λ. Συγγρού (παράδρομος), από Λυσικράτους έως Ευριπίδου (ρεύμα προς Πειραιά)

Σωκράτους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)

Ηρακλέους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)

Δημοσθένους (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)

Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)

Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)

Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος, και οι κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη)

Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)

Λυσικράτους (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)

Ταγμ. Πλέσσα (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)

Αχιλλέως (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 06:00 έως τη 01:30 το μεσημέρι:

Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου)

Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)

Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)

Πεισιστράτους (είσοδος ΚΠΙΣΝ έως Επαμεινώνδα)

Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.