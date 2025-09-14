Συμβαίνει τώρα:
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιθέα για τον 6ο Ημιμαραθώνιο - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν
Ελλάδα

Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Η διακοπή κυκλοφορίας αλλά και η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως τη 1 το μεσημέρι
Δρομείς
Φωτογραφία αρχείου από τον Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας / Eurokinissi

Παραλύει σήμερα (14.09.2025) η Καλλιθέα λόγω του «6ου Ημιμαραθώνιου» που γίνεται στην περιοχή. Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, η τροχαία έχει προχωρήσει ήδη σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως το μεσημέρι.

Με απόφαση των αρχών για τον «6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας», έχουν κλείσει ήδη 11 δρόμοι και έχει απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση σε αρκετά σημεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως στις εξής οδούς:

  • Βοηθητική οδός Λ. Συγγρού (παράδρομος), από Λυσικράτους έως Ευριπίδου (ρεύμα προς Πειραιά)
  • Σωκράτους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)
  • Ηρακλέους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)
  • Δημοσθένους (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)
  • Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)
  • Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)
  • Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος, και οι κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη)
  • Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)
  • Λυσικράτους (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)
  • Ταγμ. Πλέσσα (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)
  • Αχιλλέως (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 06:00 έως τη 01:30 το μεσημέρι:

  • Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου)
  • Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)
  • Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)
  • Πεισιστράτους (είσοδος ΚΠΙΣΝ έως Επαμεινώνδα)
  • Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ελλάδα
