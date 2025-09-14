Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Παραλύει σήμερα (14.09.2025) η Καλλιθέα λόγω του «6ου Ημιμαραθώνιου» που γίνεται στην περιοχή. Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, η τροχαία έχει προχωρήσει ήδη σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως το μεσημέρι.
Με απόφαση των αρχών για τον «6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας», έχουν κλείσει ήδη 11 δρόμοι και έχει απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση σε αρκετά σημεία.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως στις εξής οδούς:
- Βοηθητική οδός Λ. Συγγρού (παράδρομος), από Λυσικράτους έως Ευριπίδου (ρεύμα προς Πειραιά)
- Σωκράτους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)
- Ηρακλέους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)
- Δημοσθένους (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)
- Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)
- Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)
- Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος, και οι κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη)
- Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)
- Λυσικράτους (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)
- Ταγμ. Πλέσσα (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)
- Αχιλλέως (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 06:00 έως τη 01:30 το μεσημέρι:
- Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου)
- Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)
- Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)
- Πεισιστράτους (είσοδος ΚΠΙΣΝ έως Επαμεινώνδα)
- Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)
Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.