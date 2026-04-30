Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καλλιθέα: Πυροσβέστες έσωσαν ηλικιωμένη και τα τέσσερα σκυλιά της από φωτιά

Την Πυροσβεστική ειδοποίησαν γείτονες όταν η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς δεν μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.04.2026) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Στο διαμέρισμα είχε εγκλωβιστεί μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τα τέσσερα σκυλάκια της.

Η φωτιά ήταν σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Μεταμορφώσεως, στην Καλλιθέα.

Την Πυροσβεστική ειδοποίησαν γείτονες όταν η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς δεν μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα.

Στο σημείο έφτασαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα εκ των οποίων κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα που μαινόταν η φωτιά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τόσο την ηλικιωμένη όσο και τα τέσσερα σκυλιά.

Στο σημείο βρέθηκε δύναμη της ΕΛ.ΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το σπίτι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo