Καλύβια: Μεγάλο όνομα του υποκόσμου ετοιμαζόταν να «καθαρίσει» ο ποινικός που πιάστηκε με τα καλάσνικοφ – Είχε στραγγαλίσει γυναίκα το 2006

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI αναζητούν τους συνεργούς του ποινικού, ποιος ήταν ο στόχος σε βάρος του οποίου είχε σφραγιστεί συμβόλαιο θανάτου, αλλα και ποιος ειναι ο ηθικός αυτουργός
Τυφέκιο Καλάσνικοφ
EUROKINISSI/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Μπροστά σε μία σκληρή συμμορία που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου εκτιμούν ότι βρίσκονται οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI μετα τον εντοπισμό στα Καλύβια κλεμμένου αυτοκινήτου μέσα στο οποίο βρέθηκαν καλάσνικοφ πιστόλια με σιγαστήρα γάντια και ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Ουσιαστικά, οι αστυνομικοί παρακολουθώντας ένα παλιό γνώριμο των αρχών για ναρκωτικά έφτασαν σε συμμορία πληρωμένων δολοφόνων.

Οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών είναι βέβαιοι ότι ο άντρας τον οποίο παρακολουθούσαν και διακίνηση ναρκωτικών ετοίμαζε μέσα στις επόμενες δύο ημέρες να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου και όλη η επιχείρηση ήταν στο τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση της.

Πλέον, αναζητούν τους συνεργούς του ποινικού, ποιος ήταν ο στόχος σε βάρος του οποίου είχε σφραγιστεί συμβόλαιο θανάτου, αλλα και ποιος ειναι ο ηθικός αυτουργός.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές ημέρες στο ελληνικό FBI φτάνει μία πληροφορία που αναφέρει ότι ένας παλιός γνώριμος των αρχών με καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος το 2006 είχε συλληφθεί και καταδικαστεί -ανήλικος τότε- για δολοφονία, διακινεί ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων.

Φτάνοντας στο σπίτι του και κάνοντας έφοδο εντόπισαν και ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta το οποίο ήταν κλεμμένο. Αμέσως άνοιξαν το όχημα στο πορτμπαγκάζ του οποίου βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ πιστόλια με σιγαστήρα μπιτόνι με βενζίνη και ένα ζευγάρι γάντια. Όλα δείχνουν, λένε οι αξιωματικοί το ανθρωποκτονιών ότι με το αυτοκίνητο θα πήγαινε μαζί με τουλάχιστον δύο άτομα να εκτελέσουν συμβόλαιο θανάτου και στη συνέχεια με τη βενζίνη που είχαν θα το έκαιγαν, προκειμένου να σβήσουν τα ίχνη τους.

Το γεγονός ότι βρέθηκαν τρία όπλα και πιστόλια δείχνουν ότι ο ποινικός που παρακολουθούσαν και η ομάδα του ετοιμαζόταν για μακελειό. Μάλιστα, θα ήταν μεγάλο όνομα στον χώρο της παρανομίας που θα είχε μέτρα προστασίας και ενδεχομένως θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Πλέον, προσπαθούν μέσα από βίντεο, αλλά και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων, τα μηνύματα και τις συνομιλίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών να βρουν ποιοι είναι οι συνεργοί του συγκεκριμένου Κρητικού ποινικού, ποιο είναι το θύμα και ποιος ο ηθικός αυτουργός που έδωσε εντολή να το σβήσουν από το χάρτη.

