Καματερό: Άνδρας κυνηγούσε μαθήτριες με μαχαίρι για 20 ολόκληρα λεπτά – Συνελήφθη από την αστυνομία

Τρόμος έχει προκληθεί στο Καματερό, αφού άνδρας κρατώντας ένα μαχαίρι μήκους 22, 5 εκατοστών στα χέρια του, κυνηγούσε για 20 λεπτά μέσα στο σκοτάδι τρεις μαθήτριες της πρώτης λυκείου.

Το θρίλερ για τις μαθήτριες κράτησε για 20 ολόκληρα λεπτά μέχρι να ακινητοποιηθεί ο δράστης από διερχόμενους στο Καματερό και να συλληφθεί απο την αστυνομία.

Το σκηνικό του τρόμου διαδραματίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (6/12/2025) την περιοχή του Καματερού, όπου τρεις μαθήτριες γεννημένες του 2010, εντοπίστηκαν από τον συγκεκριμένο άντρα και για 20 ολόκληρα λεπτά προσπαθούσα να του ξεφύγουν τρέχοντας.

Όλα ξεκίνησαν στις 10:15 το βράδυ του Σαββάτου. Οι τρεις μαθήτριες βλέπουν έναν άντρα γύρω στα 50 κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι για να τους ακολουθεί. Άρχισαν να τρέχουν για να του ξεφύγουν, όμως ο 50χρονος εξακολουθούσε να τις κυνηγά και τους φωνάζει να έρθουν προς το μέρος του με στόχο να τις παρενοχλήσει.

Για καλή τους τύχη οι τρεις μαθήτριες εντόπισαν έναν ντελιβερά, τον σταμάτησαν και τι είπαν τι έχει συμβεί. Στη θέα του διανομέα, ο άντρας με το μαχαίρι κρύβεται. Όταν όμως ο ντελιβεράς έφυγε με το μηχανάκι του και οι μαθήτριες απομακρύνονται, ο άνδρας ξαναεμφανίστηκε και συνέχισε να τις κυνηγά.

Στις 10:35 και ενώ τα τρία κορίτσια εξακολουθούσαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον άντρα με το μαχαίρι, εντοπίζουν μία παρέα αγοριών και τους πλησιάζουν εξηγώντας τους τι έχει συμβεί. Όταν ο άντρας βλέπει την παρέα, σταματάει, ενώ εκείνη τη στιγμή φτάνει η αστυνομία και τον συλλαμβάνει.

Όπως αποδείχθηκε πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1977, κάτοικο του Καματερού, ο οποίος όμως είναι ινδικής καταγωγής.

Ο ίδιος δεν έδωσε καμία εξήγηση για τον λόγο που κυνηγούσε τις μαθήτριες, καθώς ήταν σε κατάσταση μέθης. Ωστόσο συνελήφθη καθώς τα παιδιά και οι γονείς τους ζήτησαν την ποινική του δίωξη οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το μαχαίρι συνολικού μήκους 22,5 εκατοστών.