Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καματερό: Άνδρας κυνηγούσε μαθήτριες με μαχαίρι για 20 ολόκληρα λεπτά – Συνελήφθη από την αστυνομία

Ο ίδιος τις κυνηγούσε με μαχαίρι μήκους 22,5 εκατοστών με στόχο να τις παρενοχλήσει
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Τρόμος έχει προκληθεί στο Καματερό, αφού άνδρας κρατώντας ένα μαχαίρι μήκους 22, 5 εκατοστών στα χέρια του, κυνηγούσε για 20 λεπτά μέσα στο σκοτάδι τρεις μαθήτριες της πρώτης λυκείου.

Το θρίλερ για τις μαθήτριες κράτησε για 20 ολόκληρα λεπτά μέχρι να ακινητοποιηθεί ο δράστης από διερχόμενους στο Καματερό και να συλληφθεί απο την αστυνομία.

Το σκηνικό του τρόμου διαδραματίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (6/12/2025) την περιοχή του Καματερού, όπου τρεις μαθήτριες γεννημένες του 2010, εντοπίστηκαν από τον συγκεκριμένο άντρα και για 20 ολόκληρα λεπτά προσπαθούσα να του ξεφύγουν τρέχοντας.

Όλα ξεκίνησαν στις 10:15 το βράδυ του Σαββάτου. Οι τρεις μαθήτριες βλέπουν έναν άντρα γύρω στα 50 κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι για να τους ακολουθεί. Άρχισαν να τρέχουν για να του ξεφύγουν, όμως ο 50χρονος εξακολουθούσε να τις κυνηγά και τους φωνάζει να έρθουν προς το μέρος του με στόχο να τις παρενοχλήσει.

Για καλή τους τύχη οι τρεις μαθήτριες εντόπισαν έναν ντελιβερά, τον σταμάτησαν και τι είπαν τι έχει συμβεί. Στη θέα του διανομέα, ο άντρας με το μαχαίρι κρύβεται. Όταν όμως ο ντελιβεράς έφυγε με το μηχανάκι του και οι μαθήτριες απομακρύνονται, ο άνδρας ξαναεμφανίστηκε και συνέχισε να τις κυνηγά.

Στις 10:35 και ενώ τα τρία κορίτσια εξακολουθούσαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον άντρα με το μαχαίρι, εντοπίζουν μία παρέα αγοριών και τους πλησιάζουν εξηγώντας τους τι έχει συμβεί. Όταν ο άντρας βλέπει την παρέα, σταματάει, ενώ εκείνη τη στιγμή φτάνει η αστυνομία και τον συλλαμβάνει.

Όπως αποδείχθηκε πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1977, κάτοικο του Καματερού, ο οποίος όμως είναι ινδικής καταγωγής.

Ο ίδιος δεν έδωσε καμία εξήγηση για τον λόγο που κυνηγούσε τις μαθήτριες, καθώς ήταν σε κατάσταση μέθης. Ωστόσο συνελήφθη καθώς τα παιδιά και οι γονείς τους ζήτησαν την ποινική του δίωξη οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το μαχαίρι συνολικού μήκους 22,5 εκατοστών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
92
86
81
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ταυτοποιήθηκαν όσοι αγρότες συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά - Θα κατηγορηθούν για εγκληματική οργάνωση
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και όσοι αναποδογύρισαν το όχημα της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία της σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης»
Επεισόδια στα Χανιά 33
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των 2 διασωθέντων από το ναυάγιο στην Κρήτη με τους 17 νεκρούς μετανάστες - Μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες
Πολλοί είχαν παραισθήσεις, βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα
μετανάστες
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του «Νίκος Καζαντζάκης» αλλά παραμένουν στον χώρο του αεροδρομίου, στο οποίο δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Κανονικά οι πτήσεις στα Χανιά, γύρω από το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Χανιώτες αγρότες και κτηνοτρόφοι
αγρότης 105
Newsit logo
Newsit logo