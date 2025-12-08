Ελλάδα

Καματερό: Βίντεο ντοκουμέντα με τον 48χρονο που κυνήγαγε τρεις μαθήτριες κρατώντας μαχαίρι

«Οι γνωστοί μου προσπάθησαν να τον σταματήσουν αλλά μόλις είδαν το μαχαίρι φοβήθηκαν», λέει στο newsit.gr, φίλος των αγοριών που προσπάθησαν να αποτρέψουν τον 48χρονο στο Καματερό
Κλαούντιο Σούμπασι

Βίντεο ντοκουμέντα από τις κινήσεις του 48χρονου ο οποίος το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (06.12.2025) κρατώντας στα χέρια του ένα μαχαίρι μήκους 22 εκατοστών, κυνηγούσε τρεις μαθήτριες της πρώτης λυκείου στο Καματερό.

Το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr, απαρτίζεται από δύο 2 βίντεο μετά το κυνηγητό με μαχαίρι στο Καματερό. Στο πρώτο από αυτά αποτυπώνεται ο 48χρονος να βρίσκεται μεταξύ μιας παρέας αγοριών στην οποία έχουν τρέξει τα κορίτσια προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια.

Εκείνη τη στιγμή, ο αλλοδαπός που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, κρατούσε τον πτυσσόμενο χαρτοκόπτη στα χέρα του ενώ τα αγόρια καταβάλλοντας αρκετές προσπάθειες κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει τον χαρτοκόπτη αλλά και τα κορίτσια τα οποία κυνηγούσε για 20 λεπτά.

Στο δεύτερο βίντεο καταγράφονται οι στιγμές όπου οι άντρες της ΕΛΑΣ έχουν φτάσει στο σημείο και ψάχνουν να βρουν τον χαρτοκόπτη.

«Ένας πιωμένος παρενόχλησε κάτι κοπέλες και κάποιοι γνωστοί μου πήγαν να τον σταματήσουν και αυτός τους επιτέθηκε με μαχαίρι. Μετά ήρθε ένας ντελιβεράς να σταματήσει το σκηνικό, ήρθε και η αστυνομία και στον συνέλαβε και όλα καλά. Είχε μαζευτεί λίγος κόσμος στην γειτονιά, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να τον αποτρέψουμε να μην επιτεθεί. Τα κορίτσια δεν γνωρίζω που ήταν, οι γνωστοί μου προσπάθησαν να τον σταματήσουν αλλά μόλις είδαν το μαχαίρι φοβήθηκαν», είπε στο newsit.gr, φίλος των αγοριών που βρίσκονταν στο σημείο και προσπάθησαν να αποτρέψουν τον 48χρονο.

Το σκηνικό του τρόμου διαδραματίστηκε  στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Καματερού, όπου τρεις μαθήτριες γεννημένες του 2010, εντοπίστηκαν από τον συγκεκριμένο άντρα και για 20 ολόκληρα λεπτά προσπαθούσα να του ξεφύγουν τρέχοντας.

Οι τρεις μαθήτριες βλέπουν έναν άντρα γύρω στα 50 κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι για να τους ακολουθεί. Άρχισαν να τρέχουν για να του ξεφύγουν, όμως ο 50χρονος εξακολουθούσε να τις κυνηγά και τους φωνάζει να έρθουν προς το μέρος του με στόχο να τις παρενοχλήσει.

Για καλή τους τύχη οι τρεις μαθήτριες εντόπισαν έναν ντελιβερά, τον σταμάτησαν και τι είπαν τι έχει συμβεί. Στη θέα του διανομέα, ο άντρας με το μαχαίρι κρύβεται. Όταν όμως ο ντελιβεράς έφυγε με το μηχανάκι του και οι μαθήτριες απομακρύνονται, ο άνδρας ξαναεμφανίστηκε και συνέχισε να τις κυνηγά.

Λίγο αργότερα τα τρία κορίτσια εξακολουθούσαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον άντρα με το μαχαίρι, εντοπίζουν μία παρέα αγοριών και τους πλησιάζουν εξηγώντας τους τι έχει συμβεί. Όταν ο άντρας βλέπει την παρέα, σταματάει, ενώ εκείνη τη στιγμή φτάνει η αστυνομία και τον συλλαμβάνει.

Όπως αποδείχθηκε πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1977, κάτοικο του Καματερού, ο οποίος όμως είναι ινδικής καταγωγής.

Ο ίδιος δεν έδωσε καμία εξήγηση για τον λόγο που κυνηγούσε τις μαθήτριες, καθώς ήταν σε κατάσταση μέθης. Ωστόσο συνελήφθη καθώς τα παιδιά και οι γονείς τους ζήτησαν την ποινική του δίωξη οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το μαχαίρι συνολικού μήκους 22,5 εκατοστών.

