Καμένα Βούρλα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ τουριστών – Στο νοσοκομείο 4 άτομα με τραύματα στο κεφάλι

Κάποιοι από τους αυτόπτες μάρτυρες που προσπάθησαν να χωρίσουν τους τουρίστες, δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα
Δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.08.2025) με αποτέλεσμα 4 από αυτούς να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο άγριος ξυλοδαρμός έγινε σε μαγαζί στα Καμένα Βούρλα και η αιτία που οι νεαροί ξεκίνησαν τις κλωτσιές και τις μπουνιές παραμένει άγνωστη.

Ο ξυλοδαρμός έγινε ανάμεσα σε Αλβανούς υπηκόους που βρέθηκαν για τις διακοπές τους στα Καμένα Βούρλα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι 2 παρέες πιάστηκαν στα χέρια για παρεξήγηση που είχε γίνει την προηγούμενη νύχτα.

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας, με χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Λόγω αυτού, προσήχθησαν κάποια άτομα, 2 εκ των οποίων είχαν καταφύγει σε μαγαζί και σε σπίτι, προκειμένου να αποφύγουν τους «αντιπάλους» τους.

Κάποιοι από τους αυτόπτες μάρτυρες που προσπάθησαν να χωρίσουν τους τουρίστες, δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα.

Πληροφορίες από lamiareport.gr

