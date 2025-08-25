Καμένα Βούρλα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ τουριστών – Στο νοσοκομείο 4 άτομα με τραύματα στο κεφάλι

Δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.08.2025) με αποτέλεσμα 4 από αυτούς να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο άγριος ξυλοδαρμός έγινε σε μαγαζί στα Καμένα Βούρλα και η αιτία που οι νεαροί ξεκίνησαν τις κλωτσιές και τις μπουνιές παραμένει άγνωστη.

Ο ξυλοδαρμός έγινε ανάμεσα σε Αλβανούς υπηκόους που βρέθηκαν για τις διακοπές τους στα Καμένα Βούρλα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι 2 παρέες πιάστηκαν στα χέρια για παρεξήγηση που είχε γίνει την προηγούμενη νύχτα.

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας, με χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Λόγω αυτού, προσήχθησαν κάποια άτομα, 2 εκ των οποίων είχαν καταφύγει σε μαγαζί και σε σπίτι, προκειμένου να αποφύγουν τους «αντιπάλους» τους.

Κάποιοι από τους αυτόπτες μάρτυρες που προσπάθησαν να χωρίσουν τους τουρίστες, δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα.

