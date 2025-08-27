Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά το 5χρονο μόνο στο σπίτι» καταγγέλλουν οι γείτονες της οικογένειας 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το 5χρονο αγοράκι στα Καμίνια έμενε μόνο του στο σπίτι και έβγαινε στο μπαλκόνι, καταγγέλλουν οι γείτονες της οικογένειας.

Μάλιστα το Live News εξασφάλισε βίντεο στο οποίο φαίνεται το 5χρονο παιδάκι να βρίσκεται μόνο του στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της οικογένειας στα Καμίνια, κάτι αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στη γειτονιάς.

Μέχρι που κάλεσαν την αστυνομία όταν το είδαν και πάλι μόνο το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου με μια γυναίκα αστυνομικό και μητέρα τριών παιδιών να σκαρφαλώνει ώμους συναδέλφου της για να φτάσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Η αστυνομικός με κίνδυνο της ζωής της καταφέρνει να πιαστεί από τα κάγκελα του μπαλκονιού και ο κόσμος από κάτω ξεσπά σε χειροκροτήματα ανακουφισμένος.

Το παιδί που περίμενε με ψυχραιμία τη βοήθεια των αστυνομικών αισθάνεται και πάλι ασφάλεια..

Όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας, το παιδί τις τελευταίες μέρες έμενε με τη μεγάλη αδερφή του καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών.

«Δεν περίμενα να βγει στο μπαλκόνι» λέει η 19χρονη αδερφή του

Η 19χρονη αδερφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει.

Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου.

«Ήταν λάθος μου, έπρεπε να το πάρω μαζί μου»

Και συμπλήρωσε:«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι.

Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ.

Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου παιδιού φέρεται να είχε πάει σε ραντεβού. Πήρε την απόφαση να κλειδώσει στο σπίτι το μικρό αδερφάκι της, που φοβισμένο από κάποια στιγμή και μετά έψαχνε για βοήθεια.

Η νεαρή αστυνομικός που απέδειξε τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία της, δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητήρια για τα όσα έκανε. Η ίδια κρατάει χαμηλούς τόνους και τονίζει πως απλά έκανε τη δουλειά της.

«Στο παρελθόν είχαμε μείνει με εισαγγελική εντολή στο Παίδων»

Όπως αποκαλύπτει η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό.

Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.