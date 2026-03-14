Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων με πυροσβεστικό όχημα στην Αθηνών – Ένας τραυματίας, δείτε βίντεο

Καραμπόλα στην λεωφόρο Αθηνών, με την εμπλοκή αυτοκινήτων και ενός πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (14.03.2026) προκαλώντας μποτιλιάρισμα στο σημείο.

H καραμπόλα έγινε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Μητροδώρου, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι. Πληροφορίες αναφέρουν πως ενεπλάκησαν τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα και το πυροσβεστικό όχημα

Από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί ένα άτομο, ευτυχώς ελαφρά.

Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα καθώς τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν κλείσει τις λωρίδες κυκλοφορίας.

Γερανοί σπεύδουν για να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα.