Καρέ καρέ η διάσωση πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα στη διάρκεια κατάσβεσης αναζωπύρωσης στην Πάτρα

Πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα όπου έπαιρνε μέρος στην κατάσβεση αναζωπύρωσης την Παρασκευή (15.08.2025).

Άμεσα κινήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να ανεβάσουν από τη χαράδρα στην περιοχή Μπάλα Πάτρας τον τραυματισμένο πυροσβέστη.

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr, είχε χτυπήσει στο πόδι.

Ευτυχώς, η ζωή του δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.

Ωστόσο, όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.