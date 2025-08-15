Ελλάδα

Καρέ καρέ η διάσωση πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα στη διάρκεια κατάσβεσης αναζωπύρωσης στην Πάτρα

Άμεσα κινήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να τον ανεβάσουν από τη χαράδρα
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου πυροσβέστη στο περιθώριο κατάσβεσης αναζωπυρώσεων στην Πάτρα

Πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα όπου έπαιρνε μέρος στην κατάσβεση αναζωπύρωσης την Παρασκευή (15.08.2025).

Άμεσα κινήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να ανεβάσουν από τη χαράδρα  στην περιοχή Μπάλα Πάτρας τον τραυματισμένο πυροσβέστη.

Σε δύσβατο σημείο η επιχείρηση διάσωσης του τραυματισμένου πυροσβέστη

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr, είχε χτυπήσει στο πόδι.

Ο τραυματισμένος πυροσβέστης

Ευτυχώς, η ζωή του δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.

Άμεση η κινητοποίηση ανδρών της ΕΜΑΚ

Ωστόσο, όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.

