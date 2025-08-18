Ελλάδα

Καστοριά: Από σκάλα έκτακτης ανάγκης φαίνεται να δραπέτευσε ο κρατούμενος – Ζήτησε να πάει για τσιγάρο

Ο ίδιος είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει και την μέρα που τον συνέλαβαν
Εικόνα σκάλας
Εικόνα σκάλας / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Από την σκάλα έκτακτης ανάγκης του νοσοκομείου Καστοριάς, θεωρείται ότι διέφυγε ο 28χρονος κρατούμενος αφότου είχε ζητήσει από τους φρουρούς να πάει για τσιγάρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για να τον εντοπίσουν.

Ο κρατούμενος, Αλβανικής καταγωγής, που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, κατάφερε να διαφύγει αφού φαίνεται ότι ζήτησε να βγει έξω για… τσιγάρο σε ένα μικρό εξωτερικό χώρο που υπάρχει στο δωμάτιο.

Έτσι, σε συνδυασμό με την αδράνεια των δύο αστυνομικών οι οποίοι τον επέβλεπαν, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και διέφυγε από τη σκάλα έκτακτης ανάγκης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος είχε συλληφθεί στις 10 Αυγούστου. Η Ελληνική Αστυνομία τον αναζητούσε επί χρόνια καθώς φαίνεται ότι κατέχει σημαντικό ρόλο στον κύκλο των ναρκωτικών.

Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι την ημέρα της σύλληψής του προσπάθησε, και τότε, να διαφύγει με άλμα από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να υποστεί κάταγμα.

Οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες, καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 10 ετών και μάλιστα την ίδια ημέρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Έτσι, παρέμεινε φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για οκτώ ημέρες, όταν το μεσημέρι κατάφερε να διαφύγει.

Έκτοτε αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

