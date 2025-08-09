Ελλάδα

Καστοριά: Αρκουδάκι τραυματίστηκε σε τροχαίο – Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

Το μικρό θηλυκό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 8 μηνών, υπέστη ελαφρά τραύματα
Αρκουδάκι
Φωτογραφία αρχείου από «Αρκτούρο»

Άλλο ένα τροχαίο με αρκούδα σημειώθηκε στην Καστοριά το Σάββατο (09.08.2025). Συγκεκριμένα, ένα αρκουδάκι τραυματίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Δισπηλιού – Αμπελοκήπων.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αρκουδάκι επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στην Καστοριά και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ ο οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα έφυγε από το σημείο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την αστυνομία.

Παράλληλα, κατέφθασαν και υπάλληλοι του Δασαρχείου Καστοριάς, οι οποίοι και ανέλαβαν την επιχείρηση περισυλλογής του τραυματισμένου ζώου.

Το μικρό θηλυκό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 8 μηνών, υπέστη ελαφρά τραύματα και μόλις αναρρώσει αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο φυσικό του περιβάλλον.

