Καστοριά: Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο με μηχανή – Διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ ένας άνδρας

Τους δύο τραυματίες βρήκαν πολίτες που περνούσαν από το σημείο και κάλεσαν αμέσως ασθενοφορα
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο άνδρες μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.09.2025) στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς.

Το τροχαίο στο Άργος Ορεστικό σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 35 ετών, έφυγε από την πορεία της, με αποτέλεσμα οι αναβάτες της να βρεθούν στο έδαφος και να τραυματισμούς σοβαρά.

Τους δύο τραυματίες βρήκαν πολίτες που περνούσαν από το σημείο και κάλεσαν αμέσως ασθενοφορα. Οι δύο άνδρες όπως αναφέρει η ΕΡΤ μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς βαριά τραυματίες.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής έχει βαριά τραύματα, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία. Αν και δεν επιβεβαιώνεται η εμπλοκή άλλου οχήματος στο συμβάν, εξετάζεται και μια πληροφορία, η οποία αναφέρει ότι ο οδηγός της μηχανής ενδέχεται να θαμπώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο.

