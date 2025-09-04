Καστοριά: Μινκ επιτέθηκε σε κατάκοιτη γυναίκα και την ακρωτηρίασε

Επίθεση από μινκ δέχθηκε κατάκοιτη ηλικιωμένη μέσα στο το σπίτι της στους περιοχή Μανιακούς στην Καστοριά.

Το μινκ εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα του σπιτιού της άτυχης γυναίκας στην Καστοριά και έφτασε στο κρεβάτι, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο χέρι με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Η ηλικιωμένη που ήταν κατάκοιτη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και θα υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση του τραύματός της.

Η επίθεση στη άτυχη ηλικιωμένη έχει συγκλονίσει την κοινωνία της Καστοριάς ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις συνεχόμενες εμφανίσεις μινκ στην περιοχή.