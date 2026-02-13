Καταδίωξη στο Καματερό: Χειροπέδες σε 2 άνδρες που παρίσταναν τους υπαλλήλους και έκλεβαν ηλικιωμένους

Ακόμη μία καταδίωξη καταγράφηκε στην Αθήνα, τις τελευταίες ημέρες, αυτή τη φορά όμως στο Καματερό. Όλα έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης (12.02.2026) όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες να σταματήσει αλλά εκείνοι ανέπτυξαν ταχύτητα και τράπηκαν σε φυγή.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Παπάγου στο Καματερό με το όχημα των δύο ανδρών να ακινητοποιείται εν τέλει στη συμβολή των οδών Φυλής και Σαρανταπόρου. Ο ένας από αυτούς συνελήφθη αμέσως ενώ ο δεύτερος πιάστηκε λίγη ώρα μετά καθώς προσπάθησε να διαφύγει και πεζός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν και τιμαλφή τα οποία, όπως αποδείχθηκε, είχαν κλέψει από μία 70χρονη στην Πετρούπολη. Η γυναίκα αποκάλυψε μάλιστα πως οι δράστες είχαν προσποιηθεί τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος με σκοπό να την κλέψουν.

Η έρευνα για τη διαλεύκανση της πλήρους δράσης τους συνεχίζεται.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη στην Αχαρνών, αυτή τη φορά κατά ανήλικου που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες. Όταν εν τέλει ακινητοποιήθηκε -αφού στην προσπάθειά του να διαφύγει τραυμάτισε και αστυνομικό-, αποδείχθηκε πως το δίκυκλο είχε κλαπεί λίγες ημέρες νωρίτερα.