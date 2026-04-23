Κατερίνη: Απατεώνες έκλεψαν 55.000 ευρώ από ηλικιωμένη με το κόλπο του «λογιστή» – Τρεις συλλήψεις

Την έπεισαν να παραδώσει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της σε δήθεν συνεργάτη του για «φορολογική υπόθεση»
Συμμορία Κατερίνη
Τα χρήματα που απέσπασε από την ηλικιωμένη η συμμορία στην Κατερίνη / Ελληνική Αστυνομία

Το ποσό των 55.000 ευρώ απέσπασε συμμορία από ηλικιωμένη στην Κατερινή, την οποία εξαπάτησαν με το κόλπο του «λογιστή».

Η συμμορία στην Κατερίνη έπεσε στα χέρια των Αρχών καθώς μετά από άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν δύο γυναίκες κι ένας άνδρας, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της σε δήθεν συνεργάτη του για «φορολογική υπόθεση».

Τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα εντοπίστηκαν σε περιοχή της Πιερίας επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή δυνάμεων του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας.

Τα χρήματα εντοπίστηκαν κρυμμένα μέσα στο όχημα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν καλά κρυμμένο το ποσό των 54.350 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην ηλικιωμένη.

Παράλληλα κατασχέθηκαν το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.

